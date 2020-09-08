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Спорт

В ритме танца: Усик показал, как готовится избивать Чисору (видео)

10:41 8 сентября 2020
Александр Усик

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (17 побед, 13 из них — нокаутом) усиленно готовится к бою с британским супертяжеловесом Дереком Чисорой (32 победы, 23 из них — нокаутом, 9 поражений), который дважды переносился из-за пандемии коронавируса.

Наш соотечественник, вошедший в топ-пятерку лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии авторитетного сайта Boxing News, активно двигается в ринге, демонстрируя прекрасную работу ног, при этом еще и пританцовывает.

Видео с тренировки Усик выложил на своей странице в Instagram, оставив его без подписи, но добавив хэштег «Герой».

Напомним, что промоутер Эдди Хирн назвал 31 октября окончательной датой боя между Усиком и Чисорой. Место поединка пока не определено, но, вполне возможно, он пройдет, как и встреча Уайт — Поветкин, в «Бойцовском саду» в предместье Лондона.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик и Ломаченко провели необычную тренировку на байдарках.

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