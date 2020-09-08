Английские СМИ рассекретили некоторые детали инцидента, произошедшего в лагере национальной сборной накануне выездной встречи «трех львов» с Исландией в рамках Лиги наций. Напомним, 20-летний Фил Фоден и 18-летний Мейсон Гринвуд пригласили в отель команды девушек и развлекались с ними в номере, тем самым нарушив строгие правила карантина.

Как стало известно изданию The Sun, молодые футболисты познакомились с девушками еще до прилета команды в Рейкьявик. По видео, размещенному в сети, видно, что Фоден и Гринвуд находятся в обществе двух красавиц — 20-летней модели Нади Сиф Линдал Гуннарсдоттир и ее двоюродной сестры 19-летней Лара Клаузен. По информации источника, девушек было четверо, но две из них не решились пойти в отель за ребятами.

20-летняя Надя Сиф Линдал Гуннарсдоттир

19-летняя Лара Клаузен

В итоге, Фил и Мейсон были оштрафованы на полторы тысячи евро, согласно местным законам. Но не это стало главным наказанием для молодых игроков — обоим, несмотря на принесенные извинения (Фоден поклялся «извлечь ценный урок из своего плохого поведения», а Гринвуд, для которого играть за сборную Англию «всегда было большой гордостью, в допущенной огромной ошибке винит только себя»), было запрещено появляться на утреннем завтраке, а после обеда за ними прилетел частный самолет, который доставил их на родину. Теперь ребятам грозит отстранение от выступлений за «трех львов» до четырех матчей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Англия в матче с двумя пенальти и удалениями вырвала победу у Исландии.

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