Свитолина стартовала на турнире в Риме с победы над титулованной россиянкой: видеообзор матча

Первая ракетка Украины одесситка Элина Свитолина, заставившая организаторов соревнований в Страсбурге извиниться перед ней после того, как ее назвали россиянкой, успешно стартовала на престижном турнире в Риме с призовым фондом 1,7 млн евро.

На правах теннисистки, входящей в топ-10 мирового рейтинга (6-я позиция), наша соотечественница пропускала первый круг. Во втором раунде ее соперницей стала опытная россиянка Анастасия Павлюченкова (36-я), выигравшая в своей карьере 12 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA).

В первом сете Элина, не игравшая на турнирах WTA с марта, особых проблем не испытала и, взяв одну подачу соперницы, повела в счете. А вот во втором довелось помучаться. Украинка уступала по ходу партии 0:3, затем сравняла счет 4:4, при счете 5:4 в свою пользу имела два матч-болла, но в итоге оказалась сильнее на тай-брейке — 6:3, 7:6 (4) в пользу одесситки.

За свой стартовый успех Свитолина гарантировала себе 61 тысячу евро призовых и в третьем раунде встретится с победительницей пары Анетт Контавейт (Эстония, 21-я) — Светлана Кузнецова (Россия, 38-я).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка Ястремская драматично победила американку, имеющую русские корни, на турнире в Риме.

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