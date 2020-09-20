«Барселона» выиграла первый трофей под руководством нового тренера (видео)

«Барселона» стала обладателем Кубка Жоана Гампера, который ежегодно разыгрывается в столице Каталонии.

Подопечные Рональда Кумана, который не сможет руководить действиями команды в официальных матчах из-за продолжающихся разногласий между клубом и предыдущим наставником Кике Сетьеном, обыграли «Эльче». Единственный гол забил француз Гризманн уже на 2-й минуте матча, замкнув прострел Альбы с левого фланга. Несмотря на огромное преимущество каталонцев, счет до конца матча больше не менялся — 1:0.

HIGHLIGHTS

2020 Joan Gamper Trophy

Presented by @EstrellaDammUK pic.twitter.com/R4e4hScgZS — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 19, 2020

Таким образом, «Барселона» 43-й раз в истории завоевала Кубок Жоана Гампера. Этот трофей стал для Рональда Кумана первым у руля каталонцев. Но, естественно, руководство и болельщики ждут от голландца побед и трофеев в официальных турнирах — чемпионате Испании, Кубке страны и особенно в Лиге чемпионов.

А тем временем президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал возможность своей отставки. Напомним, петиция о досрочном сложении полномочий Бартомеу набрала 18 тысяч подписей, когда необходимо было на полторы тысячи меньше. В связи с этим вскоре «блау-гранас» начнут процесс проверки подписей через нотариуса, после чего будет проведен референдум. Если две трети болельщиков проголосуют за отставку, то руководителю придется сложить свои полномочия.

«Количество подписей удивило даже инициаторов движения. Теперь предстоит процесс проверки. Клуб будет продолжать делать все, что необходимо — с максимальной прозрачностью и строгостью. Совет директоров продолжит работу над тем, чтобы сделать команду максимально конкурентоспособной. Поговорим после проверки. На данный момент никто не хочет уходить в отставку. Клуб не останавливается и продолжает работать, у нас много нерешенных дел. Трансферное окно нестандартное, будет открыто аж до пятого октября. Никто не планирует уходить в отставку, мы все сосредоточены на повседневной работе клуба», — отметил функционер в интервью изданию Marca.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лидер «Барселоны» Лионель Месси стал миллиардером.

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