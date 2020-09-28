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Спорт

Машины в огне: пилоты Формулы-2 не поделили трассу и улетели в отбойник

11:12 28 сентября 2020
Формула-2

Серьезной аварией завершился этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формулы-2, проходивший в российском Сочи. Напомним, британец Льюис Хэмилтон не смог победить на Гран-при России из-за глупого штрафа на старте гонки.

На одном из поворотов британец Джек Эйткен и итальянец Лука Гьотто решили не уступать друг другу дорогу, в итоге после столкновения оба болида улетели в отбойник, при этом машина итальянца загорелась.

К счастью, оба спортсмена практически не пострадали и смогли самостоятельно выбраться из серьезно покореженных болидов.

«Мы столкнулись поворотом ранее, в результате чего я получил прокол, поэтому моя машина стала неуправляема и в следующем вираже я ударил Гьотто. Рад, что, несмотря на серьезную аварию, мы с Лукой остались невредимы», — прокомментировал инцидент Эйткен.

Отметим, что после того, как машины убрали с трассы, организаторы решили не продолжать гонку. В итоге Эйткен и Гьотто заняли в итоговом протоколе четвертое и пятое места. Победителем же стал Гуанью Чжоу из Китая.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что титулованный участник трековых мотогонок Петер Люнг, врезавшись в отбойник, сделал несколько сальто в воздухе и потерял сознание.

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