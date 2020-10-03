Оскорбивший Неймара футболист рассказал об угрозах расправы с ним и его родителями

Защитник «Марселя» Альваро Гонсалес откровенно рассказал, каким кошмаром обернулся для него расистский скандал со звездным бразильцем Неймаром в матче чемпионата Франции с «ПСЖ» (1:0).

«Я получил более двух миллионов сообщений в WhatsApp со всевозможными угрозами. Я никогда не видел ничего подобного. Это были сообщения на разных языках. Мне прислали фотографии машин, которыми в моей семье пользовались. Обещали, что придут ко мне домой, чтобы убить меня. Однажды сказали, что собираются найти магазин, где работают мои родители, и убить их. Я боялся, потому что со мной никогда такого не случалось. Думаю, Неймар не осознает последствий всего, к чему могут привести его действия. На следующий день мои родители были со мной из-за их страха за меня. Нам было очень плохо», — поделился своими переживаниями футболист в интервью SportBuzz.

Напомним, поединок завершился массовой дракой, итогом которой стало пять удалений. В том числе досрочно покинул поле и Неймар, который кулаком ударил в голову Гонсалеса. Уходя с поля, бразилец повторял, что сделал это, поскольку соперник неоднократно говорил в его адрес расистские оскорбления.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что болельщики «Марселя» «поквитались» с Неймаром, вытерев ноги о его футболку при входе в клубный магазин.

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