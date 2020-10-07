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Спорт

Звезда «Ливерпуля» спас бездомного от нападения: момент попал на видео

16:21 7 октября 2020
Мохамед Салах

Нападающий английского «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах, у которого в начале февраля родилась вторая дочь, наглядно продемонстрировал, что является бесстрашным не только на футбольном поле, но и в повседневной жизни.

Подъехав к заправке недалеко от стадиона «Энфилд», футболист заметил, как несколько молодчиков пристают к бездомному. Мохамед решил не оставаться в стороне, а заступился за беднягу. «Парни, отстаньте от него. Через несколько лет это можете быть вы», — обратился Салах к нападавшим.

Обращение звездного форварда подействовало, и от бездомного по имени Дэвид отстали. «Мо был настолько же прекрасен, как и в матчах „Ливерпуля“. Я понял, что это не галлюцинации, только когда он дал мне 100 фунтов стерлингов. Мо — настоящий герой в моих глазах, и я хочу поблагодарить его», — приводит слова Дэвида издание The Sun.

Отметим, что в новом сезоне чемпионата Англии-2020/2021 Салах забил пять мячей в четырех матчах. Правда, два гола египтянина не позволили «красным» избежать разгромного поражения от «Астон Виллы» (2:7) в последнем туре АПЛ.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что капитану «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайру дали условный срок за нападение на полицейского во время отдыха в Греции.

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