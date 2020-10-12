Ломаченко – Лопес: прогнозы букмекеров на бой за четыре чемпионских пояса

В ночь с 17 на 18 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдет бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между обладателем поясов WBA, WBO и WBC украинцем Василием Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) и владеющим титулом IBF американцем Теофимо Лопесом (15 побед, 12 из них — нокаутом), назвавшим своим главным козырем в предстоящем поединке умение драться с левшами.

Из-за пандемии коронавируса оба боксера последний раз выходили в ринг еще в 2019 году. Ломаченко в конце августа единогласным решением судей оказался сильнее британца Люка Кэмпбелла, завоевав вакантный пояс WBС, а также защитив свои титулы WBO и WBA. Лопес же в декабре нокаутировал во втором раунде ганца Ричарда Комми и отобрал у него пояс IBF, став претендентом на бой с украинцем.

Букмекеры в предстоящем поединке видят явным фаворитом нашего соотечественника, несмотря на тот факт, что его соперник доселе не знак горести поражений на профессиональном ринге.

«Фаворит спорт»: победа Ломаченко — 1,15, ничья — 29,00, победа Лопеса — 5,50. Досрочная победа Ломаченко — 3,00, победа Ломаченко по очкам — 1,80, досрочная победа Лопеса — 6,50, победа Лопеса по очкам — 8,50.

«Париматч»: победа Ломаченко — 1,24, ничья — 19,00, победа Лопеса — 3,90. Досрочная победа Ломаченко — 3,10, победа Ломаченко по очкам — 1,90, досрочная победа Лопеса — 6,50, победа Лопеса по очкам — 8,50.

«Марафон»: победа Ломаченко — 1,24, ничья — 19,00, победа Лопеса — 4,90. Досрочная победа Ломаченко — 3,15, победа Ломаченко по очкам — 1,90, досрочная победа Лопеса — 8,00, победа Лопеса по очкам — 11,25.

1ХBET: победа Ломаченко — 1,225, ничья — 18,00, победа Лопеса — 4,80. Досрочная победа Ломаченко — 3,05, победа Ломаченко по очкам — 1,89, досрочная победа Лопеса — 8,50, победа Лопеса по очкам — 8,50.

William Hill: победа Ломаченко — 1,25, ничья — 21,00, победа Лопеса — 4,00. Досрочная победа Ломаченко — 3,25, победа Ломаченко по очкам — 1,83, досрочная победа Лопеса — 6,00, победа Лопеса по очкам — 9,00.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в бою между Ломаченко и Лопесом организаторы также видят противостояние их отцов-тренеров.

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