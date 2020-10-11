Лопес назвал свой главный козырь в бою с Ломаченко за звание абсолютного чемпиона

Чемпион мира по версии IBF в легком весе американец Теофимо Лопес считает, что в объединительном бою с обладателем титулов WBA, WBO и WBC украинцем Василием Ломаченко, который пройдет 17 октября в Лас-Вегасе, у него будет сразу несколько преимуществ над нашим соотечественником.

«Многие бойцы не знают, но я действительно люблю, просто обожаю драться с левшами. В противостоянии с ними моя правая рука все время работает. Это словно лотерея — я постоянно прицеливаюсь справа. Конечно, я считаю, что правая рука будет одним из моих главных козырей в этом бою. Но посмотрим, что будет происходить, мы увидим, что я могу и что не могу сделать против Ломаченко. Я ожидаю, что смогу сделать все, что я запланировал. Я не только мощный, но еще быстрый и взрывной. Это однозначно будет хороший поединок», — приводит слова 23-летнего американца сайт Fightnews.

Напомним, что Теофимо Лопес и его отец неоднократно оскорбляли украинца, и после одного из выпадов со стороны будущего соперника Василий пообещал, что «тот съест свои слова». А промоутер Боб Арум, занимающийся организацией поединка, отметил, что реванш условиями контракта не предусмотрен, и состоится лишь в случае обоюдного желания боксеров.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где покажут в прямом эфире бой Ломаченко — Лопес.

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