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Спорт

Вдова Коби Брайанта сделала татуировку в память о погибших муже и дочери

13:11 15 октября 2020
Ванесса и Коби Брайанты

Ванесса Брайант, вдова погибшего в результате крушения вертолета легенды НБА Коби Брайанта, поделилась фотографией новой татуировки, тем самым еще раз признавшись в любви своей семье.

Женщина нанесла на ногу шесть имен — мужа, свое, а также четырех дочерей: Наталии, погибшей вместе с отцом Джианны, Бьянки и Капри.

Напомним, что баскетболисты родного клуба Брайанта, «Лос-Анджелес Лейкерс», посвятили победу в финальной серии над «Майами Хит» (4:2) погибшему Коби. «Надеюсь, я заставил тебя гордиться, мой брат! Люблю и скучаю за тобой, чемпион!» — написал MVP финала Леброн Джеймс, добавив к своему посту несколько фотографий.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LeBron James (@kingjames)

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вдова Коби Брайанта написала душераздирающий пост в его день рождения.

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