В клубе украинской Премьер-лиги массовое заражение коронавирусом

Следом за донецким «Шахтером», где несколько футболистов сдали положительные тесты на коронавирус, среди которых и лидеры команды Степаненко, Пятов и Мораес, массовое заражение COVID-19 случилось еще в одном клубе украинской премьер-лиги.

На странице болельщиков «Александрии» в Instagram появилась информация о том, что сразу 27 футболистов и персонала команды диагностировали коронавирус. При этом 15 инфицированных человек находятся на самоизоляции по месту жительства, 11 человек под наблюдением клубных врачей, а один помещен в районную больницу. Также отмечается, что игроки и персонал клуба не имеют симптомов болезни и чувствуют себя хорошо.

Примечательно, что девять дней назад, 6 октября, в клубе из Кировоградской области сообщили о заражении COVID-19 нескольких футболистов после календарного матча против донецкого «Олимпика». Как оказалось, вирус зацепил и остальных…

А вот в полтавской «Ворскле» решили не скрывать фамилии заразившихся коронавирусом. Официальный клубный сайт сообщил, что положительные тесты сдали футболисты Игорь Пердута, Ибрахим Кане, Пап-Альюн Ндиайе, Павел Ребенок, Иван Пешич, а также главный тренер Юрий Максимов и его ассистент Виктор Уляницкий.

Отметим, что в ближайшем туре «Александрия» должна была в воскресенье, 18 октября, сыграть с «Ингульцом», а «Ворскла» в тот же день встретиться с «Олимпиком». Проведение матчей, учитывая все обстоятельства, теперь под вопросом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что за сборную Украины из-за заражения коронавирусом не смогли сыграть вратари Андрей Лунин и Юрий Панькив.

Фото ФК «Александрия»

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