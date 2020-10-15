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Спорт

Зеленский вручил легендам киевского «Динамо» государственные награды

21:59 15 октября 2020
Владимир Зеленский и ветераны Динамо Киев

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с ветеранами киевского «Динамо» и вручил им государственные награды по случаю 45-й годовщины завоевания Кубка кубков и Суперкубка Европы-1975.

Встреча прошла в конференц-зале загородной клубной базы ФК «Динамо» (Киев) в Конча-Заспе. Награды из рук Президента получили Владимир Мунтян, Леонид Буряк, Стефан Решко, Владимир Веремеев, Анатолий Шепель и Александр Дамин. Некоторых из триумфаторов (Колотов, Рудаков, Матвиенко, Трошкин, Зуев), к сожалению, уже нет в живых, а некоторые (Блохин, Коньков, Фоменко) не нашли возможности прийти на встречу с главой государства.

«Поднимать имидж Украины как в самой стране, так и за рубежом — чего сегодня очень не хватает — возможно только через такие легендарные победы. Такой большой победы в Украине никогда не было. Самое главное — то, что вы сделали 45 лет назад. Это и есть большая награда», — отметил Владимир Зеленский, выступая с речью перед ветеранами.

Также на мероприятии присутствовали в полном составе и нынешние футболисты «Динамо» во главе с тренером Мирчей Луческу. От клуба главе государства были подарены коллекционная футболка с автографами всех обладателей Кубка кубков и Суперкубка Европы, а также два мяча — игровой Лиги чемпионов и сувенирный с автографами и фотографиями нынешних игроков команды.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Владимир Зеленский наградил футболиста Романа Зозулю орденом «За заслуги» за личный вклад в развитие и популяризацию спорта в стране.

Фото ФК «Динамо»

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