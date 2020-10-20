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Спорт

Ломаченко не сможет завершить карьеру после поражения от Лопеса

14:50 20 октября 2020
Василий Ломаченко

32-летний украинский боксер Василий Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 2 поражения), упустивший возможность стать абсолютным чемпионом мира в легком весе после поражения от американца Теофимо Лопесу, в ближайшее время не сможет завершить карьеру.

Все дело в том, что буквально перед боем с Лопесом наш соотечественник продлил контракт с промоутерской компанией Top Rank еще на четыре года, и промоутеры не собираются так просто расставаться с Василием.

Так, глава Top Rank Боб Арум предположил, что Ломаченко лучше опуститься в полулегкий дивизион. «Похоже, что парни из легкого веса слишком большие для него», — прокомментировал функционер поражение украинца в интервью ESPN.

В случае же, если Ломаченко примет решение продолжить выступать в полулегком весе, то сможет претендовать на поединки с боксерами, интересы которых также представляет Top Rank, — Мигелем Берчельтом, Джеймелом Херрингом или Шакуром Стивенсоном.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Лопес отказался от проведения реванша с Ломаченко.

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