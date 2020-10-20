«Ференцварош» Реброва пропустил от «Барселоны» пять мячей: видеообзоры матчей Лиги чемпионов

Во вторник, 20 октября, восемью матчами в четырех группах стартовал групповой турнир Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Лига чемпионов, групповой турнир, 1-й тур

20 октября (вторник)

Группа G

«Динамо» (Украина) — «Ювентус» (Италия) — 0:2 (Мората, 46, 84).

«Барселона» (Испания) — «Ференцварош» (Венгрия) — 5:1 (Месси, 27, с пенальти, Фати, 42, Коутиньо, 52, Педри, 82, Дембеле, 89 — Харатин, 69, с пенальти). На 68-й минуте удален Пике («Барселона»).

Голландский наставник каталонцев Рональд Куман стал пятым тренером в истории, кто руководил шестью разными командами в Лиге чемпионов. Рекордсменом по этому показателю является итальянец Карло Анчелотти, возглавлявший восемь клубов-участников самого престижного клубного турнира Старого Света, по шесть команд в активе у испанца Рафаэля Бенитеса, португальца Жозе Моуриньо и еще одного итальянца Клаудио Раньери.

Положение команд: 1. «Барселона» — 3, 2. «Ювентус» — 3, 3. «Динамо» — 0, 4. «Ференцварош» — 0.

Группа Е

«Челси» (Англия) — «Севилья» (Испания) — 0:0.

«Ренн» (Франция) — «Краснодар» (Россия) — 1:1 (Гирасси, 56, с пенальти — Рамирес, 59).

Положение команд: 1. «Краснодар» — 1, 2. «Ренн» — 1, 3. «Севилья» — 1, 4. «Челси» — 1.

Группа F

«Зенит» (Россия) — «Брюгге» (Бельгия) — 1:2 (Хорват, 74, в свои ворота — Бонавентуре, 63, де Кетелар, 90+3).

«Лацио» (Италия) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия) — 3:1 (Иммобиле, 6, Хиц, 23, в свои ворота, Акпа Акпро, 76 — Холанд, 71).

Положение команд: 1. «Лацио» — 3, 2. «Брюгге» — 3, 3. «Зенит» — 0, 4. «Боруссия» Дортмунд — 0.

Группа Н

«ПСЖ» (Франция) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 1:2 (Марсьяль, 55, в свои ворота — Бруну Фернандеш, 23, с пенальти, Рашфорд, 87).

«Лейпциг» (Германия) — «Башакшехир» (Турция) — 2:0 (Анхелино, 16, 20).

Положение команд: 1. «Лейпциг» — 3, 2. «Манчестер Юнайтед» — 3, 3. «ПСЖ» — 0, 4. «Башакшехир» — 0.

В рамках 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов в среду, 21 октября, пройдут следующие матчи: «Зальцбург» — «Локомотив», «Бавария» — «Атлетико» (группа А), «Интер» — «Боруссия» Менхенгладбах, «Реал» — «Шахтер» (группа В), «Манчестер Сити» — «Порту», «Олимпиакос» — «Марсель» (группа С), «Аякс» — «Ливерпуль», «Мидтъюлланд» — «Аталанта» (группа D).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и во сколько смотреть матч Лиги чемпионов «Реал» — «Шахтер».

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