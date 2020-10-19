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Где и во сколько смотреть онлайн «Реал» — «Шахтер»: расписание трансляций матчей Лиги чемпионов

18:17 19 октября 2020
Шахтер Донецк

В среду, 21 октября, донецкий «Шахтер» в пригороде Мадрида на стадионе имени Альфредо Ди Стефано проведет поединок 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против местного «Реала».

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «РЕАЛ» — «ШАХТЕР»

В прошлую субботу соперники провели очередные поединки в чемпионатах своих стран. «Шахтер» разгромил на НСК «Олимпийский» гостей из «Львова» — 5:1 (Коваленко, 4, 18, Маркос Антонио, 9, Дентиньо, 16, Соломон, 50 — Шина, 25) и после шести туров занимает третью строчку в таблице, отставая от лидиорующих «Динамо» и «Ворсклы» на два балла.

Видеообзор матча «Шахтер» — «Львов» — 5:1

Что же касается «Реала», то мадридцы сенсационно уступили дома «Кадису» — 0:1 (Лосано, 16) и, потерпев первое поражение в новом сезоне, набрали 10 очков и занимают третье место, отставая от лидирующего «Реал Сосьедада» на один балл.

Видеообзор матча «Реал» — «Кадис» — 0:1

В прямой трансляции поединок «Реал» — «Шахтер» покажет в 19:55 телеканал «Футбол 2». Кроме того, эксперты в студии программы «Ночь лиги чемпионов» перед началом встречи в пригороде Мадрида (в 19:00) и после финального свистка обсудят события на стадионе имени Альфредо Ди Стефано.

Лига чемпионов. Групповой этап. 1-й тур

21 октября (среда)

«Реал» — «Шахтер» 19:55 «Футбол 2»

«Зальцбург» — «Локомотив» 19:55 «Футбол 3»

«Бавария» — «Атлетико» 22:00 «Футбол 3»

«Аякс» — «Ливерпуль» 22:00 «Футбол 1»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры сделали свои прогнозы на поединок «Реал» — «Шахтер».

Фото ФК «Шахтер»

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