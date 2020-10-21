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Спорт

Украинская теннисистка ждет ребенка от скандального футболиста «Динамо»

14:11 21 октября 2020
Жерсон Родригес и Ольга Янчук

Легионер киевского «Динамо» Жерсон Родригес, который, выйдя на замену в матче с «Ювентусом», стал первым футболистом из Люксембурга, сыгравшим на групповой стадии Лиги чемпионов, скоро станет отцом.

Украинская теннисистка Ольга Янчук, о романе с которой стало известно летом этого года, опубликовала на своей странице в Instagram фото с НСК «Олимпийский». «Поддерживаем папу», — написала спортсменка, показав заметно округлившийся животик.

Отметим, что Янчук за свою карьеру выиграла 15 турниров ITF в одиночном и парном разрядах. Правда, выше 213-й позиции в рейтинге WTA 25-летняя теннисистка не поднималась. Что касается Родригеса, то люксембуржец славится своим непростым характером. В частности, выступая в «Динамо», во время кубкового матча с «Шахтером» футболист не сдержал эмоций, выразив в грубой форме свое недовольство главному тренеру Алексею Михайличенко, а, отправившись в аренду в турецкий «Анкарагюджю», подрался на тренировке с одноклубником, после чего контракт с ним был расторгнут.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что скандальный форвард «Реала» Лука Йович второй раз стал отцом.

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