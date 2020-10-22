Где смотреть онлайн «Динамо» — «Александрия»: расписание трансляций матчей 7-го тура УПЛ

В субботу, 24 октября, тремя (!) поединками без зрителей в Киеве и матчем на пустом стадионе во Львове стартует 7-й тур чемпионата Украины по футболу.

«Динамо» перед визитом в Будапешт на поединок Лиги чемпионов против «Ференцвароша» Сергея Реброва примет на столичном «Олимпийском» «Александрию». В прошлом сезоне «бело-синие» три раза одолели подопечных Влададимира Шарана и один раз упустили победу над соперником в премьер-лиге (3:1 — в Александрии, 1:0 — в Киеве, 5:1 — в Киеве и 2:2 — в Александрии), а также, играя в меньшинстве, выбили коллектив из Кировоградской области из розыгрыша Кубка Украины (1:0 в дополнительное время).

Букмекеры в предстоящей встрече отдают предпочтение «Динамо». К примеру, контора Favbet ставки на успех подопечных Мирчи Луческу принимает с коэффициентом 1,35, на ничью — 5,40, на победу парней Владимира Шарана — 7,90.

Перенесены в столицу из-за ситуации с коронавирусом и матчи с участием «Ворсклы» и «Десны» (Полтава и Чернигов попали в «красную» зону). Многострадальный поединок «Шахтер» — «Ворскла», который сначала должен был состояться в Полтаве, а затем на арене «Ника» в Александрии, в итоге пройдет на стадионе имени Виктора Банникова в Киеве (во втором круге «Шахтер», сенсационно одолевший в Лиге чемпионов «Реал», отправится к команде Юрия Максимова в гости). А встреча «Олимпик» — «Десна» будет сыграна не Чернигове, как планировалось ранее, а на арене имени Валерия Лобановского.

Чемпионат Украины. 7-й тур

24 октября (суббота)

«Шахтер» — «Ворскла» 14:00 «Футбол 2»

«Динамо» — «Александрия» 17:00 «2+2»

«Олимпик» — «Десна» 17:00 «Футбол 2»

«Львов» — «Днепр-1» 19:30 «Футбол 2»

25 октября (воскресенье)

«Ингулец» — «Мариуполь» 14:00 «Футбол 1»

«Колос» — «Минай» 17:00 «Футбол 1»

«Заря» — «Рух» 19:30 УНИАН

Положение команд:

1. «Динамо» — 14 очков (6 матчей);

2. «Ворскла» — 14 (6);

3. «Шахтер» — 12 (6);

4. «Колос» — 11 (6);

5. «Мариуполь» — 10 (6);

6. «Олимпик» — 9 (6);

7. «Десна» — 9 (6);

8. «Александрия» — 9 (6);

9. «Заря» — 6 (6);

10. «Днепр-1» — 5 (6);

11. «Ингулец» — 4 (6);

12. «Минай» — 4 (5);

13. «Рух» — 2 (6);

14. «Львов» — 1 (5).

Бомбардиры: 4 мяча — Захедитабар Шахаб («Олимпик»), Виктор Коваленко («Шахтер»), Владислав Кулач («Ворскла»); 3 — Виктор Цыганков («Динамо»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Владислав Кочергин («Заря»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» проиграло на старте Лиги чемпионов «Ювентусу».

Фото ФК «Динамо»

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