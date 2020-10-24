«Шахтер» в большинстве не смог обыграть лидирующую «Ворсклу»: видеообзор матча чемпионата Украины
В субботу, 24 октября, в Киеве на НТК им. Банникова, расположенном возле Дома футбола, матчем между донецким «Шахтером» и полтавской «Ворсклой» стартовал 7-й тур украинской премьер-лиги.
7-й тур
24 октября (суббота)
«Шахтер» (Донецк) — «Ворскла» (Полтава) — 1:1 (Соломон, 33 — Кулач, 7). На 53-й минуте удален Альюн («Ворскла»). Молодежное первенство — 0:1.
«Шахтер»: Трубин, Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко (Матвиенко, 72), Майкон (Алан Патрик, 59), Маркос Антонио (Степаненко, 72), Марлос, Соломон (Тайсон, 63), Тете, Дентиньо (Судаков, 72).
Обе команды подходили к поединку, имея впечатляющие беспроигрышные серии. «Горняки» не уходили с поля на щите в 15 последних матчах чемпионата, а «Ворскла», которая до отчетного тура делила в турнирной таблице первое место с «Динамо», — в шести. К тому же, подопечные Луиша Каштру выходили на поле в приподнятом настроении после сенсационной победы в Мадриде над «Реалом» в стартовом поединке Лиги чемпионов.
Правда, это самое настроение испортилось уже в дебюте встречи. На 7-й минуте лучший бомбардир «Ворсклы» Кулач перехватил пас Корниенко на вратаря и точно пробил в нижний угол — 0:1. К слову, теперь на счету форварда 5 мячей и он единолично возглавляет бомбардирскую гонку.
После этого у Кулача было минимум два момента, чтобы увеличить преимущество полтавчан. Партнеры раз за разом выводили форварда на «свидание» с вратарем, но Владислав в обоих случаях не смог перебросить мяч через высокого Трубина.
А вот «Шахтер» свой один из немногочисленных моментов использовал. И на этот раз к взятию ворот привела ошибка защитников, в итоге «горняки» перевели мяч с левого фланга на правый, и Тете выдал удобный пас под завершение на Соломона — 1:1.
А в начале второго тайма свою команду подвел французский легионер «Ворсклы» Альюн, заработавший вторую желтую карточку и оставивший партнеров в меньшинстве. К чести полтавчан, они сражались достойно, позволив сопернику создать фактически один опасный момент у своих ворот, когда голкипер парировал ногой опасный удар Дентиньо из полукруга перед штрафной.
Положение команд:
1. «Ворскла» — 15 очков (7 матчей);
2. «Динамо» — 14 (6);
3. «Шахтер» — 13 (7);
4. «Колос» — 11 (6);
5. «Мариуполь» — 10 (6);
6. «Олимпик» — 9 (6);
7. «Десна» — 9 (6);
8. «Александрия» — 9 (6);
9. «Заря» — 6 (6);
10. «Днепр-1» — 5 (6);
11. «Ингулец» — 4 (6);
12. «Минай» — 4 (5);
13. «Рух» — 2 (6);
14. «Львов» — 1 (5).
Бомбардиры: 5 мячей — Владислав Кулач («Ворскла»); 4 — Захедитабар Шахаб («Олимпик»), Виктор Коваленко («Шахтер»); 3 — Виктор Цыганков («Динамо»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Владислав Кочергин («Заря»).
Отметим, что 7-й тур продолжится следующими матчами: «Динамо» — «Александрия», «Олимпик» — «Десна», «Львов» — «Днепр-1» (24 октября), «Ингулец» — «Мариуполь», «Колос» — «Минай», «Заря» — «Рух» (25 октября).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире матч чемпионата Украины «Динамо» — «Александрия».
Фото ФК «Шахтер»91
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter