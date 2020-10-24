«Шахтер» в большинстве не смог обыграть лидирующую «Ворсклу»: видеообзор матча чемпионата Украины

В субботу, 24 октября, в Киеве на НТК им. Банникова, расположенном возле Дома футбола, матчем между донецким «Шахтером» и полтавской «Ворсклой» стартовал 7-й тур украинской премьер-лиги.

7-й тур

24 октября (суббота)

«Шахтер» (Донецк) — «Ворскла» (Полтава) — 1:1 (Соломон, 33 — Кулач, 7). На 53-й минуте удален Альюн («Ворскла»). Молодежное первенство — 0:1.

«Шахтер»: Трубин, Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко (Матвиенко, 72), Майкон (Алан Патрик, 59), Маркос Антонио (Степаненко, 72), Марлос, Соломон (Тайсон, 63), Тете, Дентиньо (Судаков, 72).

Обе команды подходили к поединку, имея впечатляющие беспроигрышные серии. «Горняки» не уходили с поля на щите в 15 последних матчах чемпионата, а «Ворскла», которая до отчетного тура делила в турнирной таблице первое место с «Динамо», — в шести. К тому же, подопечные Луиша Каштру выходили на поле в приподнятом настроении после сенсационной победы в Мадриде над «Реалом» в стартовом поединке Лиги чемпионов.

Правда, это самое настроение испортилось уже в дебюте встречи. На 7-й минуте лучший бомбардир «Ворсклы» Кулач перехватил пас Корниенко на вратаря и точно пробил в нижний угол — 0:1. К слову, теперь на счету форварда 5 мячей и он единолично возглавляет бомбардирскую гонку.

После этого у Кулача было минимум два момента, чтобы увеличить преимущество полтавчан. Партнеры раз за разом выводили форварда на «свидание» с вратарем, но Владислав в обоих случаях не смог перебросить мяч через высокого Трубина.

А вот «Шахтер» свой один из немногочисленных моментов использовал. И на этот раз к взятию ворот привела ошибка защитников, в итоге «горняки» перевели мяч с левого фланга на правый, и Тете выдал удобный пас под завершение на Соломона — 1:1.

А в начале второго тайма свою команду подвел французский легионер «Ворсклы» Альюн, заработавший вторую желтую карточку и оставивший партнеров в меньшинстве. К чести полтавчан, они сражались достойно, позволив сопернику создать фактически один опасный момент у своих ворот, когда голкипер парировал ногой опасный удар Дентиньо из полукруга перед штрафной.

Положение команд:

1. «Ворскла» — 15 очков (7 матчей);

2. «Динамо» — 14 (6);

3. «Шахтер» — 13 (7);

4. «Колос» — 11 (6);

5. «Мариуполь» — 10 (6);

6. «Олимпик» — 9 (6);

7. «Десна» — 9 (6);

8. «Александрия» — 9 (6);

9. «Заря» — 6 (6);

10. «Днепр-1» — 5 (6);

11. «Ингулец» — 4 (6);

12. «Минай» — 4 (5);

13. «Рух» — 2 (6);

14. «Львов» — 1 (5).

Бомбардиры: 5 мячей — Владислав Кулач («Ворскла»); 4 — Захедитабар Шахаб («Олимпик»), Виктор Коваленко («Шахтер»); 3 — Виктор Цыганков («Динамо»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Владислав Кочергин («Заря»).

Отметим, что 7-й тур продолжится следующими матчами: «Динамо» — «Александрия», «Олимпик» — «Десна», «Львов» — «Днепр-1» (24 октября), «Ингулец» — «Мариуполь», «Колос» — «Минай», «Заря» — «Рух» (25 октября).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире матч чемпионата Украины «Динамо» — «Александрия».

Фото ФК «Шахтер»

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