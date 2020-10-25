28.27 / 28.44 33.25 / 33.59
Киев: +13
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Непобежденный Хабиб Нурмагомедов разрыдался и объявил о завершении карьеры

0:15 25 октября 2020
Хабиб Нурмагомедов

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов после боя с американцем Джастином Гэйтжи, в котором отстоял свой титул, разрыдался прямо в октагоне, после чего сделал сенсационное заявление.

«Это был мой последний бой. Когда из UFC позвонили по поводу боя с Гэйтжи, я разговаривал с матерью три дня. Я пообещал, что это будет мой последний бой. Она не хотела, чтобы я дрался без отца. Единственная просьба к UFС: поставьте меня во вторник на первое место в Pound-for-pound (рейтинг бойцов независимо от весовой категории. — Авт.). Неоспоримый и непобежденный чемпион UFC. 29:0», — сказал Хабиб после боя.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Флойд Мейвезер готов провести боксерские поединки с Хабибом и Макгрегором за 600 млн долларов.

40

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
марков

В ДТП под Луганском погиб один из главарей боевиков «ЛНР»

Жена Остапчука

Владимир Остапчук наконец познакомил своих детей с новой женой

Дуэйн Джонсон

Самый высокооплачиваемый актер мира показал фото, где позирует 11-летним в отцовских трусах

Хабиб Нурмагомедов

Непобежденный Хабиб Нурмагомедов разрыдался и объявил о завершении карьеры

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер