Непобежденный Хабиб Нурмагомедов разрыдался и объявил о завершении карьеры

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов после боя с американцем Джастином Гэйтжи, в котором отстоял свой титул, разрыдался прямо в октагоне, после чего сделал сенсационное заявление.

«Это был мой последний бой. Когда из UFC позвонили по поводу боя с Гэйтжи, я разговаривал с матерью три дня. Я пообещал, что это будет мой последний бой. Она не хотела, чтобы я дрался без отца. Единственная просьба к UFС: поставьте меня во вторник на первое место в Pound-for-pound (рейтинг бойцов независимо от весовой категории. — Авт.). Неоспоримый и непобежденный чемпион UFC. 29:0», — сказал Хабиб после боя.

«This is my last fight.»@TeamKhabib pays his respects following a dominant performance at #UFC254 pic.twitter.com/5HiUvJXBJC — UFC (@ufc) October 24, 2020

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Флойд Мейвезер готов провести боксерские поединки с Хабибом и Макгрегором за 600 млн долларов.

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