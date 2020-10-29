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Спорт

Стало известно, когда Ломаченко вернется в ринг

18:43 29 октября 2020
Василий Ломаченко

Промоутер экс-чемпиона мира по версиям WBO, WBA и WBC в легком весе украинца Василия Ломаченко озвучил сроки возвращения нашего соотечественника в ринг после перенесенной на плече операции.

«Это для настоящих заинтересованных фанатов Ломы, которым действительно важно знать: после операции он чувствует себя прекрасно и скоро возвращается домой. Он быстро восстанавливается и уже выполняет реабилитационные упражнения. Надеюсь, мы сможем снова увидеть его в ринге в марте-апреле следующего года», — написал Эгис Климас на своей странице в Instagram, разместив видео с перевязки боксера.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Редкач в очередной раз оскорбил Ломаченко, назвав Василия «карликом, не отвечающим за свои слова».

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