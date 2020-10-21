Ломаченко перенес операцию: боксер усугубил травму плеча перед боем с Лопесом

Экс-чемпион мира по версиям WBO, WBA и WBC Franchise в легком весе украинец Василий Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 2 поражения), который не сможет завершить карьеру после поражения от Теофимо Лопеса и потери своих титулов, вероятно, выходил в ринг против американца с травмой.

Как сообщает Yahoo Sports, за шесть недель до поединка Василий получил травму плеча, с которой и готовился к объединительному бою.

«Когда Ломаченко приехал из Украины на последние этапы подготовки к бою с Лопесом, у него были проблемы с плечом. Как оказалось, он сильно ушиб ротаторную манжету, откололся кусок хряща, о чем мы тогда не подозревали. Но мы знали, что он сильно повредил вращающую манжету, а также кость в месте прикрепления вращательной манжеты к плечу. Это было примерно за шесть недель до боя. Мы сделали так, чтобы он мог и дальше тренироваться. Он говорил, что в состоянии тренироваться, но это продолжало причинять ему боль уже во время боя, когда он наносил удары правой.

Мы прооперировали его в понедельник, и у него было то, что мы называем геморрагическим утолщенным бурситом. Это ткань, которая смазывает и смягчает вращающую манжету, которую мы лечили и в которую сделали ему обезболивающую инъекцию перед боем. В плечевом суставе, который он вывихнул в 2018-м, он сломал хрящ на внутренней стороне впадины. Это было рядом с местом предыдущей операции, поэтому я сделал небольшую корректировку того «ремонта», чтобы скрыть оголенный хрящ в передней части плеча", — рассказал изданию лечащий врач нашего соотечественника Нил Эль-Аттраче.

Напомним, что после поражения от Лопеса украинец серьезно упал в авторитетном рейтинге BoxRec независимо от весовой категории, опустившись из топ-10 сразу на 27-е место.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Лопес не будет предоставлять реванш Ломаченко.

98

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter