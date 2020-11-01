Принято решение по допуску болельщиков на матч Лиги чемпионов «Шахтер» – «Боруссия» М.

Донецкий «Шахтер» сыграет матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии» на НСК «Олимпийский» в Киеве при пустых трибунах.

Об этом стало известно после официального письма, пришедшего в офис «горняков», за подписью министра здравоохранения Максима Степанова.

«С учетом ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с распространением на территории Украины острого респираторного заболевания COVID-19, Министерство охраны здоровья отзывает письмо от 26.10.2020 по поводу одобрения проведения с привлечением зрителей футбольного матча Лиги чемпионов УЕФА между командами „Шахтер“ (Донецк) и „Боруссия“ (Менхенгладбах), который состоится 3 ноября 2020 года. Также сообщаем, что проведение любых международных матчей с привлечением зрителей невозможно до стабилизации эпидемиологической ситуации, связанной с распространением на территории Украины острого респираторного заболевания COVID-19», — говорится в сообщении.

Напомним, что, кроме «Шахтера», также домашний матч группового этапа Лиги Европы проведет и луганская «Заря». В четверг, 5 ноября, подопечные Виктора Скрипника сыграют в Запорожье с греческим АЕКом — и на поддержку зрителей луганчане тоже не смогут рассчитывать. Киевское же «Динамо» ближайший домашний матч еврокубка сыграет 24 ноября, когда примет каталонскую «Барселону».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры дали свои прогнозы на матч Лиги чемпионов «Шахтер» — «Боруссия» М.

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