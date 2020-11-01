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«Шахтер» — «Боруссия» М.: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

12:56 1 ноября 2020
«Шахтер» — «Боруссия» М.: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 3 ноября, донецкий «Шахтер», возглавляющий свою группу после двух матчей группового этапа Лиги чемпионов, проведет поединок третьего тура против «Боруссии» из Менхенгладбаха (начало на киевском НСК «Олимпийский» — в 19:55).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ШАХТЕР» — «БОРУССИЯ» М.

Ранее «Шахтер» не встречался с менхенгладбахской «Боруссией» в рамках еврокубков. А вот с немецкими командами «горняки» пересекались довольно часто, имея при этом положительный баланс встреч: восемь побед, семь ничьих и семь поражений (разница мячей — 26:37 не в пользу украинской команды).

В предстоящем противостоянии букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям из Германии, принимая ставки на успех каждого из соперников с такими коэффициентами.

«Фаворит»: победа «Шахтера» — 2,97, ничья — 3,70, выигрыш «Боруссии» — 2,35.

Parimatch: победа «Шахтера» — 2,90, ничья — 3,70, выигрыш «Боруссии» — 2,39.

1xBet: победа «Шахтера» — 3,00, ничья — 3,68, выигрыш «Боруссии» — 2,432.

«Марафон»: победа «Шахтера» — 2,97, ничья — 3,65, выигрыш «Боруссии» — 2,41.

William Hill: победа «Шахтера» — 2,87, ничья — 3,60, выигрыш «Боруссии» — 2,37.

Напомним, что в другом матче в квартете B мадридский «Реал» в этот же день (в 22:00) примет на стадионе имени Альфредо ди Стефано миланский «Интер».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» 46-й раз в истории обыграл «Мариуполь».

Фото ФК «Шахтер»

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