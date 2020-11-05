Двукратный чемпион UFC помешал вору «обчистить» свою машину: момент попал на видео

Двукратный чемпион мира UFC американец Джон Джонс, выступающий в полутяжелом весе, предотвратил ограбление во дворе собственного дома.

33-летний спортсмен заметил на камере наружного наблюдения, как неизвестный «трется» возле его автомобилей и пытается проникнуть в один из них. Джонс, недолго думая, выскочил на улицу, при этом не забыв прихватить дробовик, и тем самым заставил злоумышленника «дать деру».

«В следующий раз, когда вы надумаетесь ограбить кого-то, убедитесь, что достаточно быстры, чтобы убежать с места преступления. Этому чуваку повезло, что я достаточно умен, чтобы не стрелять в убегающего человека», — написал боец под видео с камеры наблюдения, разместив его на своей странице в Instagram.

Отметим, что Джон Джонс является чемпионом UFC с декабря 2009 года. Правда, в 2017-м спортсмен был лишен своего титула после того, как в его крови был обнаружен стероидный препарат туринабол, но, отбыв годичную дисквалификацию, Джонс вернул себе титул. В актуальном рейтинге pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории) американец занимает второе место, уступая лишь непобедимому россиянину Хабибу Нурмагомедову, объявившему о завершении карьеры.

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