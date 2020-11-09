Участник Лиги чемпионов всей командой ушел на карантин из-за коронавируса

Австрийский «Зальцбург», выступающий в групповом турнире Лиги чемпионов, вынужден был в полном составе уйти на карантин.

Накануне игры чемпионата страны против «Рапида» все игроки «Зальцбурга» сдали плановые тесты на коронавирус, которые показали отрицательный результат. Однако буквально через пару дней, перед паузой на матчи сборных, было уже выявлено шесть положительных тестов.

«В соответствии с концепцией профилактики, согласованной с властями, немедленно были проинформированы офис Австрийской футбольной лиги, Австрийский футбольный союз и ответственный орган здравоохранения. У зараженных игроков в настоящее время нет симптомов, и они уже отправлены на карантин. Остальная часть команды находится на командном карантине и может перемещаться только между домом, тренировочным центром или местом проведения матча. Также все вызовы игроков „Зальцбурга“ в национальные сборные временно отменены», — говорится в сообщении на сайте австрийского клуба.

Отметим, что «Зальцбург» лидирует в чемпионате Австрии, набрав 19 очков после семи матчей, а в группе Лиги чемпионов, набрав одно очко, занимает последнее место в квартете с мюнхенской «Баварией», мадридским «Атлетико» и московским «Локомотивом».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что коронавирус подкосил киевское «Динамо» перед матчем Лиги чемпионов с «Барселоной».

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