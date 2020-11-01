Коронавирус подкосил «Динамо» перед матчем с «Барселоной»

Киевское «Динамо», упустившее гостевую победу над «Ференцварошем» на групповом этапе Лиги чемпионов, понесло серьезные потери перед визитом в гости к «Барселоне» в рамках 3-го тура самого престижного клубного турнира Европы, матч против которой пройдет в столице Каталонии в среду, 4 ноября.

Как сообщает официальный сайт киевлян, положительные тесты на коронавирус сдали футболисты Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуэлунд, Александр Караваев, Тудор Бэлуцэ, Николай Шапаренко, ассистент главного тренера Эмил Карас, а также четверо представителей персонала команды.

Таким образом, названные футболисты присоединились к своим партнерам по команде — вратарям Георгию Бущану и Денису Бойко, а также защитнику Виталию Миколенко — которые заразились COVID-19 ранее. Все динамовцы, у которых выявлен коронавирус, находятся на самоизоляции и чувствуют себя удовлетворительно.

Напомним, что после двух туров у «Динамо» одно набранное очко. Киевляне делят третье-четвертое места с «Ференцварошем», опережая команду Сергея Реброва по дополнительным показателям.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры дали свои прогнозы на матч «Барселона» — «Динамо» в Лиге чемпионов.

Фото ФК «Динамо»

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