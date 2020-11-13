Попавший в секс-скандал Дзюба стал жертвой вымогателей: от футболиста требовали 5 млн долларов

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба, видео которого с самоудовлетворением попало в сеть и вызвало всеобщий резонанс, как оказалось, оказался жертвой вымогателей.

Как сообщает сайт «Фонтанка», от 32-летнего футболиста требовали сумму в 5 миллионов долларов за то, чтобы данное видео, предположительно снятое в декабре 2019-го, не было «слито» в Интернет. При этом Дзюба встречался с человеком по данному вопросу и записал на диктофон разговор с требованием денег, но в итоге отказал вымогателю.

Примечательно, что спортсмен не обратился со своей проблемой напрямую в правоохранительные органы, а пожаловался губернатору Тульской области Алексею Дюмину, который во времена выступлений форварда за местный «Арсенал» в 2018 году восхищался его игрой и называл великим футболистом. Лишь после этого делом занялся центральный аппарат ФСБ, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту вымогательства.

Отметим, что после опубликованного видео многие звезды высказались в поддержку футболиста. А на Deutsche Welle и вовсе сравнили данную ситуацию со скандалом вокруг знатока клуба «Что? Где? Когда?» Михаилом Скипским, которого обвиняли в сексуальных домогательствах.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в РФ летчики вступились за Дзюбу, «нарисовав» в небе фаллос.

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