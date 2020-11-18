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Спорт

Майк Тайсон восхитил сеть голым торсом перед боем с легендарным боксером

12:45 18 ноября 2020
Майк Тайсон

54-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе американец Майк Тайсон пребывает в отличных физических кондициях перед выставочным боем с другим легендарным боксером, экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях своим соотечественником 51-летним Роем Джонсом, который пройдет 28 ноября в Staples Center в Лос-Анджелесе.

«Железный Майк» выставил на своей странице в Instagram серию фотографий, на которых предстает в ринге, как говорится, «в полной боевой готовности». «Легенда в игре!», «Вперед, чемпион!», «Король!» — не скупились подписчики Тайсона на восторженные комментарии.

Отметим, что свой последний бой Тайсон провел в 2005 году, когда проиграл малоизвестному ирландцу Кевина Макбрайду. Джонс же последний раз выходил в ринг в феврале 2018-го, одолев единогласным решением судей своего соотечественника Скотта Сигмона и завоевав титул чемпиона мира по версии WBU в первом тяжелом весе.

К слову, на кону предстоящего поединка также будет стоять чемпионский пояс — бойцы сойдутся за вакантный титул WBC Frontline Battle Belt. А вот все средства, полученные от проведения боя, пойдут на благотворительность.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Рой Джонс застрахует свои уши перед боем с Майком Тайсоном.

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