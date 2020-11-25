Стали известны гонорары Тайсона и Джонса за титульный супербой

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе американец Майк Тайсон (50 побед, 44 из них — нокаутом, 6 поражений) получит 10 млн долларов за предстоящий бой с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях своим соотечественником Роем Джонсом (66 побед, 47 из них — нокаутом, 9 поражений).

По информации журналиста сайта Yahoo Sports Кевина Айоле, гонорар «Железного Майка» в три раза больше, чем у его соперника — Рой сможет рассчитывать «лишь» на гарантированные 3 млн в американской валюте. При этом обоим боксерам также полагается процент от продаж платных трансляций.

Напомним, что выставочный бой пройдет на ринге Staples Center в Лос-Анджелесе в ночь с 28 на 29 ноября. Букмекеры в предстоящем поединке отдают предпочтение 54-летнему Тайсону, который на три года старше Джонса.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Рой Джонс застраховал уши перед боем с «Железным Майком».

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