28.27 / 28.46 33.39 / 33.79
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Стали известны гонорары Тайсона и Джонса за титульный супербой

13:30 25 ноября 2020
Майк Тайсон и Рой Джонс

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе американец Майк Тайсон (50 побед, 44 из них — нокаутом, 6 поражений) получит 10 млн долларов за предстоящий бой с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях своим соотечественником Роем Джонсом (66 побед, 47 из них — нокаутом, 9 поражений).

По информации журналиста сайта Yahoo Sports Кевина Айоле, гонорар «Железного Майка» в три раза больше, чем у его соперника — Рой сможет рассчитывать «лишь» на гарантированные 3 млн в американской валюте. При этом обоим боксерам также полагается процент от продаж платных трансляций.

Напомним, что выставочный бой пройдет на ринге Staples Center в Лос-Анджелесе в ночь с 28 на 29 ноября. Букмекеры в предстоящем поединке отдают предпочтение 54-летнему Тайсону, который на три года старше Джонса.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Рой Джонс застраховал уши перед боем с «Железным Майком».

117

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
зимняя погода без снега

Какой будет погода на Новый год: синоптики дали прогноз на зиму

Айна Тымчук

Кернес может получить союзницу вместо оппонента в ОГА

кернес

Что с Кернесом: сын мэра собрал "историю болезни"

Меган Маркл

Появились фото беременной Меган Маркл до выкидыша

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер