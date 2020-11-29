Непобежденный британский супертяжеловес завоевал чемпионский пояс и бросил вызов Усику

В Великобритании прошел бой между непобежденными доселе британскими супертяжеловесами Джо Джойсом (12 побед, 11 из них — нокаутом) и Даниэлем Дюбуа (15 побед, 14 из них — нокаутом, 1 поражение).

Явным фаворитом у букмекеров и специалистов был 23-летний Дюбуа, которому пророчили большое будущее и называли на родине «вторым Энтони Джошуа». Но, как оказалось, Даниэль не оправдал возложенных на него надежд.

Джойс, старший своего оппонента на 12 лет, смог дать конкурентный бой, бил часто и метко (в частности, у Дюбуа образовалась большая гематома над левым глазом), а в десятом раунде и вовсе заставил молодого боксера опуститься на колено и отказаться от продолжения поединка.

Daniel Dubois takes a knee and is unable to get back up



Joe Joyce is one of the toughest men on this planet. What a win!#DuboisJoyce pic.twitter.com/uJ98SoVmDR — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) November 28, 2020

Таким образом, Джойс завоевал вакантный титул чемпиона Европы по версии EBU. Впрочем, останавливаться на достигнутом Джо не собирается. «Усиииик, я готов драться с тобой», – с улыбкой на лице британец бросил вызов нашему соотечественнику, который в конце октября одолел другого представителя Великобритании Дерека Чисору.

"USSSYYYKKK!"



The Joe Joyce and Oleksandr Usyk mind games have already begun pic.twitter.com/rf3mMFyEla — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) November 28, 2020

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лучший боксер современности мексиканец Сауль Альварес проведет бой за титул чемпиона мира с непобедимым британцем Каллумом Смитом.

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