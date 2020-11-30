Олимпийскому чемпиону проломили череп в матче английской премьер-лиги

Неприятный эпизод случился на стартовых минутах матча чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Вулверхэмптоном». Ранее игрок «канониров» Николя Пепе был удален с поля после того, как ударил головой соперника в матче против «Лидса».

На 5-й минуте встречи в борьбе за верховой мяч столкнулись защитник хозяев Давид Луис и полузащитник «волков» Рауль Хименес. Луис после наложенной повязки на голову смог продолжить игру, а вот из-за травмы Хименеса матч был приостановлен на 10 минут. Мексиканцу пришлось наложить кислородную маску, на машине скорой помощи футболист был доставлен в больницу.

После обследования у Рауля был диагностирован перелом костей черепа. «Рауль перенес операцию в лондонской больнице. После этого к нему пришла девушка, сейчас он отдыхает. Он будет находиться под наблюдением в течение нескольких дней, пока не начнет восстанавливаться. Клуб хотел бы поблагодарить медицинский персонал „Арсенала“, персонал больницы и хирургов, которые благодаря своим навыкам своевременно оказали помощь. Просим в этот период не беспокоить Рауля и его семью, пока не последуют дальнейшие новости», — говорится в сообщении на официальном сайте «Вулверхэмптона».

Добавим, что «волки» одержали победу в гостевом поединке — 2:1, поднявшись на шестое место в турнирной таблице.

Отметим, что 29-летний Хименес — олимпийский чемпион Лондона-2012 в составе молодежной сборной Мексики и обладатель Кубка КОНКАКАФ-2019 уже с национальной командой страны. В «Вулверхэмптон» Рауль перешел в 2018 году на правах аренды, а с лета 2019-го выступает за английский клуб уже на постоянной основе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что колумбиец Сантьяго Арьяс получил ужасную травму в матче за национальную сборную.

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