134-й гол Роналду и расистский скандал в Париже: видеообзоры матчей Лиги чемпионов

Во вторник, 8 декабря, состоялись восемь поединков групповой стадии Лиги чемпионов, по итогам которых уже известны 12 из 16 клубов, завоевавших путевки в 1/8 финала (и 9,5 млн евро призовых от УЕФА).

При этом первые места в квартетах (и статус «сеяных» при жеребьевке 1/8 финала ЛЧ, которая пройдет 14 декабря) себе гарантировали: «Бавария», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси», дортмундская «Боруссия» и «Ювентус». На вторых позициях (будут «несеяными» при жеребьевке) финишировали: «Порту», «Севилья», «Лацио» и «Барселона». Отметим, что также в плей-офф вышли «Лейпциг» и «ПСЖ», но победитель и команда, занявшая второе место в группе, определится после того, как парижане и лишенный турнирной мотивации турецкий «Башакшехир» доиграют прерванный матч.

Кроме того, клубы, занявшие третьи места, обеспечили себе путевки в 1/16 финала Лиги Европы (жеребьевка — 14 декабря): «Краснодар», «Динамо», «Манчестер Юнайтед» и «Брюгге».

Группа G

«Динамо» (Киев, Украина) — «Ференцварош» (Венгрия) — 1:0 (Попов, 60).

«Барселона» (Испания) — «Ювентус» (Италия) — 0:3 (Роналду, 13, с пенальти, 52, с пенальти, Маккенни, 20).

Туринский «Ювентус» разгромил на выезде «Барселону», взяв тем самым убедительный реванш за домашнее поражение во 2-м туре (0:2) и прервав беспроигрышную серию «блау-гранас» из 38 домашних матчей Лиги чемпионов, и по дополнительным показателям опередил каталонцев в борьбе за первую строчку. А португалец Криштиану Роналду, реализовав два пенальти, довел свое количество мячей в основной сетке Лиги чемпионов до 134-х.

Итоговое положение команд: 1. «Ювентус» — 15; 2. «Барселона» — 15; 3. «Динамо» — 4; 4. «Ференцварош» — 1.

Группа E

«Челси» (Англия) — «Краснодар» (Россия) — 1:1 (Жоржиньо, 27, с пенальти — Кабелла, 24).

«Ренн» (Франция) — «Севилья» (Испания) — 1:3 (Рюттер, 86, с пенальти — Кунде, 32, Эн Несири, 45+2, 81).

Итоговое положение команд: 1. «Челси» — 14 очков; 2. «Севилья» — 13; 3. «Краснодар» — 5; 4. «Ренн» — 2.

Группа F

«Зенит» (Россия) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия) — 1:2 (Дриусси, 16 — Пищек, 68, Витсель, 78).

Дортмундская «Боруссия» одержала в Санкт-Петербурге волевую победу и выиграла группу. Примечательно, что отыгрались, а затем и вышли вперед дортмундцы после того, как на поле вышел на замену Юссуфа Мукоко, которому 20 ноября исполнилось 16 лет и который стал самым молодым игроком в истории основной сетки Лиги чемпионов. Добавим, что немец камерунского происхождения привлек внимание тренеров основной команды своей суперрезультативностью — в 86 матчах за команды U17 и U19 Юссуфа забил 128 мячей!

«Лацио» (Италия) — «Брюгге» (Бельгия) — 2:2 (Корреа, 12, Иммобиле, 27, с пенальти — Вормер, 15, Ванакен, 76). На 39-й минуте удален Соболь («Брюгге»).

«Брюгге» больше тайма играл в меньшинстве после удаления украинца Эдуарда Соболя за два предупреждения, но все же смог отыграться и свести матч вничью.

Итоговое положение команд: 1. «Боруссия» Д. — 13; 2. «Лацио» — 10; 3. «Брюгге» — 8; 4. «Зенит» — 1.

Группа H

«Лейпциг» (Германия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 3:2 (Анхелино, 2, Хайдара, 13, Клюйверт, 69 — Бруну Фернандеш, 80, Погба, 82).

Матч «ПСЖ» — «Башакшехир» был приостановлен при счете 0:0 после того, как арбитр удалил помощника главного тренера турецкого клуба Пьера Вебо, а тот, в свою очередь, обвинил четвертого рефери Себастьяна Колтеску в расизме — мол, тот назвал его «ниггером». После возникшего скандала к спорам подключились находившийся в запасе нападающий «Башакшехира» Демба Ба (к слову, поигравший в Германии за «Хоффенхайм», а также в Англии за «Вест Хэм», «Ньюкасл» и «Челси»), а также звездные футболисты «ПСЖ» Неймар и Мбаппе. В итоге «Башакшехир» в полном составе покинул поле, и теперь матч будет доигран в среду, 9 декабря, с 13-й минуты, причем работать на нем будет уже другая бригада арбитров.

К слову, буквально через час после инцидента неизвестные хакеры взломали страницу резервного арбитра в Instagram. Как сообщает сайт GFFN, в описании его профиля был также добавлен хэштег «Нет расизму».

Положение команд: 1. «Лейпциг» — 12 (6 матчей); 2. «ПСЖ» — 9 (5); 3. «Манчестер Юнайтед» — 9 (6); 4. «Башакшехир» — 3.

В среду, 9 декабря, состоятся еще восемь матчей Лиги чемпионов: группа А — «Бавария» — «Локомотив», «Зальцбург» — «Атлетико»; группа В — «Интер» — «Шахтер», «Реал» — «Боруссия» М.; группа С — «Манчестер Сити» — «Марсель», «Олимпиакос» — «Порту»; группа D — «Мидтьюлланд» — «Ливерпуль», «Аякс» — «Аталанта».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов «Интер» — «Шахтер».

Фото uefa.com

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