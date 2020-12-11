27.96 / 28.20 33.74 / 34.17
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Двукратная чемпионка мира снялась для Playboy: горячие фото

13:52 11 декабря 2020
Габриэла Коукалова

31-летняя чешская биатлонистка Габриэла Коукалова, в сентябре объявившая о разводе с мужем, снялась для популярного мужского глянца Playboy.

При этом некоторые фотографии из фотосессии войдут в календарь, средства от продажи которого пойдут в благотворительный фонд спортсменки. Уже длительное время он поддерживает людей с расстройством пищевого поведения, а также юных спортсменов, которым физически и морально трудно справляться с тяжелыми тренировками.

«Предложение сняться в такой чувственной фотосессии сначала удивило меня, но благотворительная сторона все же убедила. Фотографии не только понравятся читателям, но и поддержат людей с расстройством пищевого поведения, опыт борьбы с которым есть и у меня. Мы бы хотели собрать четверть миллиона крон (около 11,5 тысяч долларов. — Авт.) для моего фонда.

Поскольку я выросла в спортивной среде, где нагота не является полным табу, меня это не особо беспокоило. Я женщина, и мне нравится быть красивой. Я люблю красиво одеваться, но понимаю, что красота скрывается и под одеждой. Очень важно принять свою физическую красоту, полюбить себя", — приводит слова Коукаловой, завершившей спортивную карьеру в весной 2019 года, сайт CNN Prima News.

Добавим, что календарь выйдет ограниченным тиражом, его стоимость составляет 555 крон (25,5 долларов. — Авт.).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Влада Седан побаловала поклонников чувственными снимками на сеновале.

Фото Idnes. cz

274

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Кернес

Спикер харьковской мэрии раскрыл подробности про почки Кернеса

Зеленский и родители

Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

Кадр из фильма

Умер известный по роли в «Вечном зове» артист Николай Иванов

Кирилл и Геннадий Кернесы

Сын Кернеса отреагировал на сообщение Фукса про отказ почки у отца

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер