Двукратная чемпионка мира снялась для Playboy: горячие фото

31-летняя чешская биатлонистка Габриэла Коукалова, в сентябре объявившая о разводе с мужем, снялась для популярного мужского глянца Playboy.

При этом некоторые фотографии из фотосессии войдут в календарь, средства от продажи которого пойдут в благотворительный фонд спортсменки. Уже длительное время он поддерживает людей с расстройством пищевого поведения, а также юных спортсменов, которым физически и морально трудно справляться с тяжелыми тренировками.

«Предложение сняться в такой чувственной фотосессии сначала удивило меня, но благотворительная сторона все же убедила. Фотографии не только понравятся читателям, но и поддержат людей с расстройством пищевого поведения, опыт борьбы с которым есть и у меня. Мы бы хотели собрать четверть миллиона крон (около 11,5 тысяч долларов. — Авт.) для моего фонда.

Поскольку я выросла в спортивной среде, где нагота не является полным табу, меня это не особо беспокоило. Я женщина, и мне нравится быть красивой. Я люблю красиво одеваться, но понимаю, что красота скрывается и под одеждой. Очень важно принять свою физическую красоту, полюбить себя", — приводит слова Коукаловой, завершившей спортивную карьеру в весной 2019 года, сайт CNN Prima News.

Добавим, что календарь выйдет ограниченным тиражом, его стоимость составляет 555 крон (25,5 долларов. — Авт.).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Влада Седан побаловала поклонников чувственными снимками на сеновале.

Фото Idnes. cz

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