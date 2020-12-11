Джошуа и Пулев устроили перепалку на взвешивании перед чемпионским боем

Обладатель чемпионских поясов по версиям WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (23 победы, 21 из них — нокаутом, 1 поражение) и претендент из Болгарии Кубрат Пулев (28 побед, 14 из них — нокаутом, 1 поражение) приняли участие в обязательной церемонии взвешивания перед очным боем.

Эй Джей показал на весах 108,8 кг, в то время как Кубрат «завесил» на 107,9 кг. После этого боксеры провели дуэль взглядов, во время которой обменялись словесными «любезностями». При этом оппоненты не соблюдали социальную дистанцию, хоть и были в масках.

«Я видел, как многие бойцы несли чушь, а потом их избивали. Меня это не особо пугает. Я бы тут же хлопнул его по челюсти, но я должен сделать это завтра», — приводит слова Джошуа страница Sky Sports Boxing в Twitter.

Напомним, что бой Джошуа — Пулев пройдет поздно вечером в субботу, 12 декабря, в Лондоне на «Уэмбли Арене» в присутствии около одной тысячи зрителей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Джошуа считает Усика «серьезным» парнем и готов поставить деньги на то, что его бой с украинцем пройдет в 2021 году.

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