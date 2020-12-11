27.95 / 28.19 33.74 / 34.15
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Джошуа и Пулев устроили перепалку на взвешивании перед чемпионским боем

18:44 11 декабря 2020
Джошуа&nbsp;— Пулев

Обладатель чемпионских поясов по версиям WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (23 победы, 21 из них — нокаутом, 1 поражение) и претендент из Болгарии Кубрат Пулев (28 побед, 14 из них — нокаутом, 1 поражение) приняли участие в обязательной церемонии взвешивания перед очным боем.

Эй Джей показал на весах 108,8 кг, в то время как Кубрат «завесил» на 107,9 кг. После этого боксеры провели дуэль взглядов, во время которой обменялись словесными «любезностями». При этом оппоненты не соблюдали социальную дистанцию, хоть и были в масках.

«Я видел, как многие бойцы несли чушь, а потом их избивали. Меня это не особо пугает. Я бы тут же хлопнул его по челюсти, но я должен сделать это завтра», — приводит слова Джошуа страница Sky Sports Boxing в Twitter.

Напомним, что бой Джошуа — Пулев пройдет поздно вечером в субботу, 12 декабря, в Лондоне на «Уэмбли Арене» в присутствии около одной тысячи зрителей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Джошуа считает Усика «серьезным» парнем и готов поставить деньги на то, что его бой с украинцем пройдет в 2021 году.

65

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник и Таюне

«Очень красивая!» Жена Олега Винника в обтягивающей одежде впечатлила фанов

Юрий Бутусов

Бутусов назвал российского шпиона в окружении Зеленского

Лорак и Васильев

«Ничего себе!» Ани Лорак удивилась судьбе своего платья

Зеленский и родители

Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер