Экс-футболист сборной Украины заразился коронавирусом

Нападающий испанского «Альбасете» Роман Зозуля, награжденный орденом «За заслуги» за личный вклад в развитие и популяризацию спорта в Украине, заразился коронавирусом.

Об этом сообщил клуб, за который выступает украинский форвард, исключив футболиста из заявки на матч чемпионата сегунды (второго дивизиона страны) против «Кастельона». При этом отмечается, что болезнь у Романа протекает бессимптомно и он находится дома на самоизоляции.

Добавим, что в нынешнем сезоне нападающий, на счету которого 32 матча в составе сборной Украины (правда, последний — в ноябре 2016-го), провел за «Альбасете» 17 поединков, в которых забил 1 мяч.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лидер сборной Украины Руслан Малиновский выздоровел от коронавируса.

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