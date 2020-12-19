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Спорт

«Не дай бог что – какой легендарный конец»: Тайсон Фьюри собрался в космос

13:51 19 декабря 2020
Тайсон Фьюри космонавт

Британский боксер-супертяжеловес Тайсон Фьюри, отказавшийся от звания лучшего спортсмена года, задумался о покорении космоса.

Осуществить свою детскую мечту спортсмен, который за победный бой с Деонтеем Уайлдером заработал 33 миллиона долларов, сможет уже в середине следующего года. «Мы добились некоторого реального прогресса — я надеюсь полечу. Я всегда хотел отправиться в космос. Я смотрел на Луну и думал: „Я хочу туда однажды“. В этом году появилась возможность записаться на полет в космос. Предполагается, что это будет реализовано в середине следующего года, и я в очереди один из первых. Надеюсь, я отправлюсь в космос. Не могу дождаться. Если что-то пойдет не так, не дай бог что, — какой легендарный конец», — приводит слова Тайсона издание Daily Mail.

А пока полет в космос в мечтах, Фьюри ожидает своего следующего боя на ринге. Вероятно, в 2021-м мы увидим поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, в котором обладающий поясом WBC Тайсон сразится с владеющим четырьмя поясами WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа — но лишь в том случае, если от своих претензий на поединок с последним откажется наш соотечественник Александр Усик.

Отметим, что в конце декабря 2018-го о своих планах отправиться в космос уже заявлял легендарный футболист Дэвид Бекхэм, где хотел попробовать набить футбольный мяч, но воплотить их в жизнь англичанину пока не удалось.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Фьюри сравнил Усика с «ягненком на бойне».

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