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Спорт

Милевский и Алиев «загремели» в Лукьяновское СИЗО

18:24 19 декабря 2020
Милевский и Алиев

Бывшие партнеры по киевскому «Динамо» Александр Алиев, проигравший дебютный боксерский бой, и Артем Милевский наведались в Лукьяновское СИЗО.

Несмотря на регулярные загулы, которыми славились ребята во времена выступлений в Киеве, на этот раз ничего плохого они не сделали. Наоборот — решили сделать приятное заключенным и пришли поздравить их с Днем святого Николая, поиграв с ними в футбол.

«Побывали на Лукьяновке в СИЗО у пацанов. Играем с малолетками в футбол. Место, конечно, не очень. Вот они, „хаты“ все. Вот такая здесь жизнь», — прокомментировал несколько видео Алиев, выставленных на его странице в Instagram.

Напомним, Милевский рассказал, что, еще будучи игроками киевского «Динамо», они с Алиевым заплатили полицейским 200 долларов, чтобы те не «сдавали» их президенту клуба, но в в итоге правда вышла наружу — и загул обошелся футболистам в круглую сумму.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Милевский изъявил желание завершить карьеру в Украине.

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