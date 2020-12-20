Сауль Альварес – Каллум Смит: видео титульного боя

В ночь на воскресенье, 20 декабря, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошел бой во втором среднем весе между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (54 победы, 36 из них — нокаутом, 1 поражение, 2 ничьи) и доселе непобедимым британцем Каллумом Смитом (27 побед, 19 из них — нокаутом, 1 поражение). На кону поединка стоял чемпионский пояс WBA, принадлежавший Смиту, и вакантный титул WBC.

Казалось, что британец сможет составить серьезную конкуренцию Канело. Шутка ли — разница в росте боксеров составляет 18 см (британец «вымахал» на 191 см!), а размах рук у Каллума на 19 см больше. И, стоит сказать, что по ходу боя Смит пользовался своими «козырями», держа соперника на дистанции.

Вот только взрывной Альварес очень активно шел вперед, работал по корпусу, зажимал оппонента у канатов. Если бы не габариты, Каллум точно бы один-два раза побывал в нокдауне. А так, выдержав всю турнирную дистанцию в 12 раундов, британцу удалось выстоять.

This jab fake from Canelo to set up the uppercutpic.twitter.com/gsr4Itvjb6 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 20, 2020

Canelo's head movement continues to amazepic.twitter.com/1KlTP1Aay6

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 20, 2020

Правда, при оглашении оценок судей шансов у него не было. 119:109, 119:109, 117:111 — уверенная победа Канело, завоевавшего чемпионские пояса по версиям WBA и WBC.

Вполне возможно, что следующим соперником мексиканца станет Геннадий Головкин из Казахстана. На это намекнул сам казахстанец, накануне нокаутировавший поляка Камила Шеремету и защитивший свой чемпионский пояс IBF в среднем весе. «Я открыт для поединков с любым соперником. С лучшим соперником для меня, для бизнеса, для людей, для фанов. Я готов… Подождем до завтра, грядет большое событие. Пусть победит сильнейший — я открыт», — говорил после своего боя Головкин.

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