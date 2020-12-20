С ноги в голову: украинский боец ММА эффектно «выключил» россиянина

В Москве в рамках турнира по смешанным единоборствам АСА 116 украинский боец Роман Огульчанский (10 побед, 3 поражения) встречался с россиянином Абдусамадом Санговым (17 побед, 4 поражения, 1 ничья).

На четвертой минуте первого раунда уроженец Донецка сначала обманным движением показал, что будет наносить удар с правой ноги, но уже в прыжке поменял решение и нанес сильнейший удар в челюсть с левой. Оглушенный соперник упал на канвас, и добить его Роману уже не составило труда.

Напомним, на турнире АСА 115, также проходившем в Москве, другой наш соотечественник супертяжеловес Дмитрий Побережец нокаутировал россиянина Руслана Магомедова, нанеся сопернику первое поражение в карьере.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что известному бойцу ММА Сергею Харитонову потребуется операция после жестокого избиения в Москве.

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