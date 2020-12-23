Месси побил рекорд легендарного Пеле

Каталонская «Барселона», узнавшая соперника по 1/8 финала Лиги чемпионов, в рамках 15-го тура испанской примеры разгромила на выезде «Вальядолид» — 3:0.

Этот поединок стал примечательным не только тем, что каталонцы добыли лишь вторую в сезоне выездную победу в рамках чемпионата Испании, но и тем, что лидер «блау-гранас» отличился во втором тайме забитым мячом, который стал для него 644-м в футболке «Барселоны». Тем самым аргентинец побил рекорд результативности легендарного Короля футбола бразильца Пеле, забившего в составе «Сантоса» 643 мяча.

При этом для достижения этой отметки Лео понадобилось 16 лет (свой дебютный матч за «Барселону» аргентинец провел в октябре 2004-го, а первый гол забил 1 мая 2005-го), в то время как Пеле — на два года больше.

Отметим, что Пеле поздравил Месси, когда тот повторил его, казалось, невероятное достижение. «Когда твое сердце переполняется любовью, трудно изменить свой путь. Как и ты, я знаю, что значит любовь к футболке клуба, которую носишь каждый день. Как и ты, я знаю, что нет ничего лучше, чем место, где мы чувствуем себя как дома. Поздравляю с твоим историческим рекордом, Месси. Но прежде всего я поздравляю тебя с твоей прекрасной карьерой в „Барселоне“. Истории такой долгой любви к одному клубу, к сожалению, все реже встречаются в футболе. Я восхищаюсь тобой», — цитирует Короля футбола пресс-служба «Барселоны».

А на официальной странице «блау-гранас» в Twitter и вовсе разместили карикатуру, на которой Лео восседает на троне, а Пеле его коронует.

Добавим, что благодаря этой победе «Барселона» поднялась на пятое место в турнирной таблице. Правда, отставание от лидирующего «Атлетико» составляет целых восемь очков, причем «матрасники» провели еще и на один матч меньше, чем каталонцы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Месси был включен в символическую сборную мира всех времен по версии издания France Football.

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