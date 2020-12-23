Вратарь сборной Украины Лунин забил уникальный гол на тренировке «Реала»

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин на одной из тренировок поразил своих партнеров по мадридскому «Реалу», который в плей-офф Лиги чемпионов сыграет с итальянской «Аталантой».

Наш соотечественник поставил мяч за линией ворот и с легкостью закрутил снаряд в сетку. Видео, размещенное на официальной странице «сливочных» в Instagram, менее чем за сутки посмотрело 2 млн людей и собрало почти тысячу комментариев. Насладиться мастерством Андрея можете и вы.

Отметим, что Лунин уже успел установить рекорд в «Реале». Правда, вряд ли украинец рад этому. Все дело в том, что мадридцы подписали контракт с украинцем в июле 2018-го, и за 30 месяцев, которые прошли с того времени, Андрей так пока и не провел за «Реал» ни одного официального матча (за это время наш соотечественник выступал на правах аренды за «Леганес», «Вальядолид» и «Овьедо»), что, по информации Football Espana, является антирекордом для игрока Королевского клуба.

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