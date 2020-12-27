Невеста Роналду наставила звездному футболисту рога

Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду, ставший обладателем престижной награды Golden Foot, отпраздновал католическое Рождество в семейном кругу.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча», его невеста, а также четверо детей уселись под красиво наряженной елкой. При этом на голове у Джорджины был небольшой колпак Санта-Клауса, а у Криштиану — рожки в виде елочек. Впрочем, хоть футболисту и наставили рога, настроение у него было превосходное.

«Мы желаем вам счастливого Рождества. Наполненного любовью, здоровьем и счастьем», — подписал португалец под фото, размещенном в Instagram.

Добавим, что Роналду решил провести рождественские и новогодние праздники с семьей в Дубае. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, лидер «Ювентуса» получил добро от руководства клуба, но после возвращения в Италию футболист должен будет отбыть положенный карантин, поскольку в стране действуют жесткие ограничения в связи с пандемией коронавируса.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роналду проиграл борьбу Левандовски за звание лучшего футболиста мира по версии ФИФА.

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