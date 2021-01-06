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Спорт

Свитолина раскрыла свою «каждодневную дилемму»

16:32 6 января 2021
Элина Свитолина

Лучшая теннисистка Украины (пятая в мировом рейтинге) одесситка Элина Свитолина вовсю развлекается на карантине — то сексуально станцует с бутылкой на голове, то запишет смешной видеоролик со своим бойфрендом Гаэлем Монфисом.

Не забывает Элина и о своих подписчиках. Отвечая на один из вопросов, одесситка не скрывала свою любовь к сладостям. «Съесть десерт или воздержаться? Каждодневная дилемма», — написала теннисистка, при этом прикрыв на фото лицо рукой.

Отметим, что свой первый матч в 2021 году наша соотечественница проведет уже 7 января — в первом круге турнира в Абу-Даби (ОАЭ) украинка сразится с американкой Джессикой Пегулой (63-я). Также Элина заявлена в основную сетку Открытого чемпионата Австралии, который в этом году пройдет с 8-го по 21 февраля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина сенсационно вылетела с «Ролан Гаррос» после поражения от теннисистки не из топ-100 мирового рейтинга.

Фото Instagram Элины Свитолиной

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