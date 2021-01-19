Легенда «Манчестер Юнайтед» возглавил клуб Дэвида Бекхэма

Легендарный футболист «Манчестер Юнайтед» (386 матчей за 11 сезонов в команде!) 43-летний Фил Нэвилл стал главным тренером клуба американской MLS «Интер Майами», зазывающего в свои ряды аргентинца Лионеля Месси.

О соответствующем назначении сообщил официальный клубный сайт. Правда, уточняется, что Нэвилл сможет присоединиться к команде лишь после получения рабочей визы.

Phil Neville, welcome to #InterMiamiCF!



Former England Womens National Team manager appointed as second head coach in Club history.https://t.co/hBHMH5Mmmj — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 18, 2021

«Я рад возможности тренировать „Интер Майами“. Это молодой клуб с большими перспективами. Я полон решимости бросить вызов себе, своим игрокам и всем, кто меня окружает, чтобы расти и формировать конкурентоспособную команду, которой мы будем гордиться. С нетерпением жду возможности приступить к работе», — приводит слова специалиста пресс-служба «Интера Майами», совладельцем которого является экс-одноклубник по «красным дьяволам» Дэвид Бекхэм.

Отметим, что Фил Нэвилл завершил игровую карьеру в 2013-м. После этого он входил в тренерские штабы родного «Манчестер Юнайтед» и испанской «Валенсии», а с 2018-го возглавлял женскую сборную Англии, которую в 2019-м привел к четвертому месту на чемпионате мира.

Добавим, что по итогам прошлого сезона «Интер Майами» занял 10-е место в Восточной конференции MLS, а затем не смог преодолеть квалификацию плей-офф, уступив «Нэшвиллу» (0:3). О сроках начала нового чемпионата пока ничего не известно.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лучший бомбардир в истории сборной Англии Уэйн Руни стал тренером клуба низшего дивизиона.

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