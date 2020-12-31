В сети показали фото шикарных апартаментов Месси в Майами за 10 млн долларов

Шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси, сосредоточенный на выступлениях за «Барселону» до завершения нынешнего сезона, вкладывается в недвижимость по всему миру.

В конце прошлого года стало известно о том, что аргентинец приобрел шикарную квартиру в элитном комплексе Porsche Design Tower, расположенном на берегу Атлантического океана в Майами. Издание The Sun показало шикарные апартаменты, обошедшиеся Лео приблизительно в 10 млн долларов, в которых будет останавливаться футболист со своим семейством. Одной из главных особенностей комплекса являются три специальных лифта, которые могут поднимать автомобили владельцев апартаментов на нужный этаж.

Добавим, что сам аргентинец в прошлом году никак не комментировал покупку недвижимости в Майами, но после недавнего интервью испанскому телеканалу La Sexta картина начинает потихоньку вырисовываться. «Я хочу дать „Барселоне“ все, что могу на данный момент. Я не строю дальновидных планов, но могу сказать, что хотел бы пожить в США и поиграть в местной MLS. А уже потом можно вернуться в каком-то качестве в каталонский клуб», — отметил Лео.

Естественно, после этого журналисты стали небезосновательно связывать Месси с клубом «Интер Майами», которым владеет экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм. В своем дебютном сезоне в элитном дивизионе MLS новообразованная команда, несмотря на наличие в составе таких звезд, как француз Блез Матюиди и аргентинец Гонсало Игуаин, не смогла пробиться в плей-офф, и ее владелец готов вкладывать новые средства ради достижения результата.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Месси открыл отель на горнолыжном курорте Бакейра-Берет в Испании.

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