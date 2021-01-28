На каблуках и с глубоким декольте: украинская теннисистка Костюк взволновала вызывающим нарядом для тренировки

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (78-я позиция в рейтинге WTA) решила не ограничиваться откровенными снимками на изоляции и продолжает будоражить сеть.

На этот раз юная спортсменка решила выйти на корт. Но не в привычной экипировке, а в мини-юбке, на каблуках и с глубоким декольте. Стоит сказать, получилось весьма интригующе.

«Я настолько взволнована, что уже выбрала наряд для завтрашней тренировки», — подписала под снимком Марта, у которой заканчивается 14-дневный карантин перед стартом Australian Open.

Напомним, что турнир «Большого шлема» пройдет в Мельбурне с 8 по 21 февраля. Кроме Костюк, также на Australian Open выступит еще одна наша соотечественница Элина Свитолина, занимающая пятую строчку в мировом рейтинге.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Абу-Даби киевлянка Марта Костюк не смогла впервые в карьере пробиться в финал турнира WTA.

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