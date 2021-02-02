Не Кличко: Джошуа назвал свой любимый нокаут в карьере

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа, в конце 2020-го защитивший свои чемпионские пояса в бою с болгарином Кубратом Пулевым, назвал свой любимый нокаут из 22-х, которыми завершал свои поединки в профессиональной карьере.

«Это правый апперкот в бою с Диллианом Уайтом (поединок в декабре 2015-го завершился досрочно в седьмом раунде. — Авт.). Сладкий нокаут», — отметил британский боксер в онлайн-интервью Sporting News Australia.

Heavyweight champion of the world @anthonyfjoshua tells @1bbradfo his favourite knockout as a professional. #Boxing pic.twitter.com/O2eTKQrmWv — Sporting News Australia (@sportingnewsau) February 1, 2021

Отметим, что в том поединке Эй Джей завоевал вакантный титул чемпиона Англии по версии BBBofC, а также защитил титулы чемпиона Британского Содружества наций и чемпиона по версии WBC International.

А через полтора года, в апреле 2017-го, Джошуа нокаутировал украинца Владимира Кличко в объединительном бою за титулы WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, представители WBO сообщили Усику о готовности санкционировать объединительный бой между Джошуа и Фьюри.

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