27.95 / 28.14 33.60 / 33.99
Киев: -2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Не Кличко: Джошуа назвал свой любимый нокаут в карьере

20:29 2 февраля 2021
Энтони Джошуа&nbsp;— Диллиан Уайт

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа, в конце 2020-го защитивший свои чемпионские пояса в бою с болгарином Кубратом Пулевым, назвал свой любимый нокаут из 22-х, которыми завершал свои поединки в профессиональной карьере.

«Это правый апперкот в бою с Диллианом Уайтом (поединок в декабре 2015-го завершился досрочно в седьмом раунде. — Авт.). Сладкий нокаут», — отметил британский боксер в онлайн-интервью Sporting News Australia.

Отметим, что в том поединке Эй Джей завоевал вакантный титул чемпиона Англии по версии BBBofC, а также защитил титулы чемпиона Британского Содружества наций и чемпиона по версии WBC International.

А через полтора года, в апреле 2017-го, Джошуа нокаутировал украинца Владимира Кличко в объединительном бою за титулы WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, представители WBO сообщили Усику о готовности санкционировать объединительный бой между Джошуа и Фьюри.

49

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Мухаммад Аслам Хан

Боксер умер после нокаута: смертельный удар попал на видео

Меган Маркл

Резкое заявление Меган Маркл озадачило Букингемский дворец

президент

Политолог спрогнозировал, кто может стать следующим президентом Украины, — СМИ

Екатерина Марченко

Невестка Оксаны Марченко оказалась в раю после замужества

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер