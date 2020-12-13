Джошуа избил Пулева и защитил четыре чемпионских пояса: видео нокаута

В ночь на воскресенье, 13 декабря, в Лондоне на «Уэмбли Арене» прошел бой за звание чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе между обладателем титулов британцем Энтони Джошуа (23 победы, 21 из них — нокаутом, 1 поражение) и болгарином Кубратом Пулевым (28 побед, 14 из них — нокаутом, 1 поражение).

Несмотря на пандемию коронавируса, которая активно расширяет свою географию, организаторы добились того, чтобы бой воочию смогли наблюдать 1 000 зрителей. Накануне боксеры обменялись «любезностями» на церемонии взвешивания, продолжилась взаимная неприязнь и уже в самом ринге.

Джошуа начал бой осторожно, но его удары достигали цели куда чаще, чем у Пулева. По-настоящему взорвался британец в третьем раунде, и под градом ударов Кубрат дважды побывал в нокдауне.

Казалось, Эй Джею стоит немного поднажать, и болгарин не выстоит. Но Джошуа взял паузу, а затем и вовсе позволил оппоненту взять парочку раундов. Еще одного «взрыва» от британца пришлось ждать до девятого раунда, когда Пулев сначала побывал в очередном нокдауне, а затем и вовсе оказался в нокауте.

Joshua stops Pulev in the 9th #boxing pic.twitter.com/nS08DhINLQ — Fuckie Chinster (@Daily_Bruise) December 12, 2020

Таким образом, Джошуа отстоял свои чемпионские пояса. Теперь у него два пути — либо драться с украинцем Александром Усиком, являющимся обязательным претендентом по линии WBO, либо отказываться от одного из поясов и организовывать бой с чемпионом WBC британцем Тайсоном Фьюри. Последний, к слову, на бой не приехал, мотивировав свое решение слишком насыщенным тренировочным графиком.

Добавим, что обязательный гонорар Джошуа составил 11 млн евро, при этом с учетом отчислений от трансляции сумма может вырасти почти в пять раз — до 50 млн. Заработок же Пулева куда скромнее — «всего» 3,3 млн в евровалюте обязательных плюс «трансляционный» процент.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 54-летний Майк Тайсон в благотворительных целях хочет драться с Джошуа, Фьюри и Уайлдером.

Фото Matchroom Boxing

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