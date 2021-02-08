Нежданчик: Лопес включил Ломаченко в список лучших боксеров

Непобедимый боксер Теофимо Лопес (16 побед, 12 из них — нокаутом), нокаутировавший Василия Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе, изрядно удивил своим недавним заявлением.

Американец, каждый раз всячески пытавшийся побольнее отозваться о нашем соотечественнике, признал заслуги Василия в мире бокса. В частности, когда авторитетный боксерский сайт Bad Left Hook попросил Теофимо составить рейтинг лучших боксеров-легковесов, тот поставил Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 2 поражения) на второе место — следом за собой.

Также в топ-пятерку Лопес включил своих соотечественников Райана Гарсию (21 победа, 18 из них — нокаутом), Дэвина Хейни (25 побед, 15 из них — нокаутом) и Джервонту Дэвиса (24 победы, 23 из них — нокаутом).

Добавим, что свой следующий бой абсолютный чемпион мира проведет в апреле против австралийца Джорджа Камбососа (19 побед, 10 из них — нокаутом), являющегося обязательным претендентом на титул IBF.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бой между Ломаченко и Лопесом признали главным разочарованием 2020 года в мире бокса.

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