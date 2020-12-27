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Спорт

Бой Ломаченко – Лопес получил сомнительное признание

12:32 27 декабря 2020
Ломаченко&nbsp;— Лопес

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, в котором украинец Василий Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 2 поражения) потерпел поражение от американца Теофимо Лопеса (16 побед, 12 из них — нокаутом), был отмечен авторитетным боксерским изданием The Ring.

Правда, признание получилось сомнительным. Журналисты назвали один из самых ожидаемых боев года главным разочарованием 2020-го.

Видеообзор боя Ломаченко — Лопес

Напомним, бой продлился 12 раундов и завершился победой американца единогласным решением судей — 116:112, 119:109, 117:111. Впоследствии Василий подвергнул сомнению итоговые записки, обвинив рефери в «заряженности» против него. А Лопес благодаря своей неожиданной победе был признан журналом The Ring лучшим боксером 2020 года, разделив это звание с супертяжеловесом Тайсоном Фьюри.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что возвращение Ломаченко в ринг ожидается в марте-апреле следующего года.

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